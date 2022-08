Gerlitzen: Drei Urlauberinnen von Kuh attackiert

Erst Anfang August ist es in Kärnten zu einem Kuhangriff gekommen, am Donnerstag wurde eine 69-jährige Urlauberin aus Italien von einer Mutterkuh schwer verletzt. Gegen 11.30 Uhr war sie und ihre beiden Freundinnen auf einem Forstweg auf der Gerlitzen in der Gemeinde Treffen unterwegs. Im Bereich der sogenannten „Kommalm“ betraten die drei Frauen eine abgegrenzte und mit Warntafeln markierte Kuhweide.