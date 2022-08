Klagenfurt verpflichtet US-Stürmer aus England

Trotz seines Alters hat Soto bereits einige Europa-Stationen hinter sich: Der nunmehrige A-Nationalteamspieler seines Landes (2 Spiele/2 Tore) wechselte 2018 in die Jugend von Hannover 96. Zwei Jahre später schloss er sich Norwich City an, wurde von den Briten aber in die Niederlande an Telstar (2. Liga/7 Tore), an den FC Porto (1 Tor für Porto B) und zuletzt zu Livingston FC (Schottland/kein Tor) verliehen. Für die Kampfmannschaft von Norwich spielte der 1,83 m große Stürmer nie.