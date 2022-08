Gehalts-Plus im Kindergarten trifft nicht alle

Aus dem Büro Auinger hieß es dazu: „Den bestehenden Kollegen wird natürlich freigestellt, ob sie in das neue Gehaltsschema wechseln möchten oder nicht“. Stefanie Amstler, Vorsitzende des Dienststellenausschusses der Kindergärten im Magistrat, sieht das problematisch. „Wenn der Entwurf so umgesetzt wird, verdienen neue Angestellte in etwa so viel wie lang gediente Kolleginnen mit vielen Dienstjahren.“