Vater des Erfolgs hat einen Namen: Franz Lederer!

Wenn man auf die aktuelle Tabelle der Fußball-Burgenlandliga blickt, reibt man sich ein wenig die Augen. St. Margarethen rangiert nach fünf Runden hinter Leader Parndorf an zweiter Stelle! Gleich zwölf Punkte hat man am Konto, vier mehr als im gesamten letzten Herbst. Und der Vater des Erfolgs ist auch schnell gefunden: Franz Lederer brachte die graue Maus des Vorjahres - die zudem lange im Abstiegsstrudel feststeckte - wieder auf Vordermann, drehte an den nötigen Schrauben.



Seine Erfahrung und Reputation als langjähriger SVM-Coach in der Bundesliga macht sich deutlich bemerkbar. „Er redet viel und will Disziplin im Team haben. Wer nicht mitzieht, hat Pech“, weiß auch Obmann-Stellvertreter Johannes Braunöder. Dank des neuen Trainers kehrt auch der Erfolg zurück, denn „wir haben eine eingeschworene Truppe, die bis zum Schluss alles gibt“. Lederer entpuppt sich sichtlich als echter Goldgriff für „Magreth’n“.



„Super Burschen“

Der sich zwar für das interne Lob bedankt („schön, wenn man das über mich sagt, das weiß ich zu schätzen“), im gleichen Atemzug aber das Team in den Vordergrund stellt. „Das sind super Burschen, die in jeder einzelnen Einheit hart arbeiten. Es macht richtig Spaß mit ihnen!“

Spaß macht in St. Margarethen auch der Blick auf die Tabelle. Doch Lederer hält den Ball flach. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dürfen nicht zu rechnen beginnen.“ Zu träumen aber durchaus...