Junge ÖSV-Garde baut in Chile am Speed-Fundament

Speziell bei Schöpf, die zuletzt krankheitsbedingt ein Trainingscamp in Saas-Fee verpasste, ist die Vorfreude groß. „Ich war zwar auf Urlaub in Mexiko, zum Skifahren bin ich aber noch nie über den Atlantik geflogen“, verrät die Tschaggunserin, die in der Vorsaison als Vierte der Europacup-Abfahrtwertung ein fixes Weltcup-Ticket nur um vier Punkte verpasste.