Donau-Pegel so niedrig wie seit 100 Jahren nicht

Am Freitag zeigte der Pegel in Deggendorf, das wegen seiner Lage gegenüber der Mündung der Isar in die Donau auch als Donaustadt bezeichnet wird, nur noch 141 Zentimeter an. Normal seien aber Werte um die 2,5 bis drei Meter, berichtete die „Passauer Neue Presse“. An einen derart niedrigen Wert kann sich in der Stadt niemand erinnern. Der bis dato niedrigste Pegelstand sei mit 1,51 Meter Ende August 2003 gemessen worden, so die Zeitung.