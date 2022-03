Niedrigwasser auf Flüssen lässt Sorgen anschwellen

Dass unsere Flüsse über lange Sicht signifikant weniger Wasser führen werden, glaubt der 54-Jährige nicht unbedingt: „Wie weit die Klimamodelle mit der Realität übereinstimmen, wird sich zeigen. Was wir aber schon sehen, ist, dass die Gewässer zusehends wärmer werden. Das hat aber weniger mit der geringeren Wassermenge, sondern vielmehr mit den steigenden Lufttemperaturen zu tun.“ So würden etwa Messdaten an der Enns in Schladming oder an der Mur bei Mureck klar belegen, „dass vor allem die Maxima in den Sommermonaten in den letzten Jahren zugenommen haben“.