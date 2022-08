Secondhand-Mode stark gefragt: Droht bald Engpass?

Mangel an Kleiderspenden befürchtet

Letztlich findet nur rund ein Viertel der gespendeten Ware auch seinen Weg in die Carla-Läden. Noch gibt es dort übrigens keine Knappheit an Kleiderspenden, diese wird aber für die kommenden Monate befürchtet: „Weil alles teurer wird, tragen immer mehr Menschen ihre Kleidung selbst weiter, statt sie zu spenden. Diese Ware könnte uns dann für Menschen in Not fehlen“, befürchtet Tamara Puff.