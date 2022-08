Wenn sich Yoga und Techno-Musik vereinen

Das Vorarlberger „Yoga & DJ“-Duo Michaela Schmidinger und Jan Neusser bringt - wortwörtlich - Bewegung in die Vorarlberger Partyszene. Inspiriert von Erfolgskonzepten aus Wien und Linz bieten die beiden ab September zum ersten Mal Yoga zu Live-Techno im Conrad Sohm in Dornbirn an. Unter dem Titel „Rave & Meditate: Let‘s be loud to find silence“ finden insgesamt drei Events statt, bei welchen die Teilnehmer 90 Minuten dynamisches „Vinyasa Flow Yoga“ zu elektronischer Live-Musik erwartet.