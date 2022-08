Baumgartner sorgt mit Geistesblitz für Staunen

Was für ein Geistesblitz von Christoph Baumgartner in der deutschen Bundesliga! Der ÖFB-Teamspieler brachte am Samstag die TSG Hoffenheim beim Duell mit Bayer Leverkusen in Führung. Sein Tor mit der Ferse sorgte für Staunen bei den Fans im Stadion und vor den TV-Bildschirmen.