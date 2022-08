Causa Krankl: Bitteres Eigentor für den „Goleador“

Sympathisch ist er ja, der Hans Krankl. Und emotional wie jeder Grün-Weiße mit dem Herz am richtigen Fleck. In Linz schoss der „Goleador“ aber ein bitteres Eigentor. Die Fußball-Legende fuhr einen Polizisten an, der ihm beim Stadionparkplatz den Weg versperrte. Der Beamte blieb zwar unverletzt. Was folgte, ähnelt einem US-Krimi: „Aussteigen, Hände aufs Dach, Papiere!“, so schildert es ein Augenzeuge.