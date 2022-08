Milosevic trifft auf „Ex“ - TWL muss nach Krems

„Ich liebe es, an der frischen Luft draußen zu sein - das habe ich auch schon als Kind genossen", meint Miroslav Milosevic. Bei Sportclubs „Zehner“ wird zurzeit jeder Tag dem Fußball untergeordnet. Steht der Rechtsfuß nicht selbst für die Dornbacher auf dem Platz, coacht er als „Co“ die U9 der Schwarz-Weißen.



An den Wochenenden ist der 36-Jährige bei den Spielen oder Turnieren seiner Söhne Marko (U11) sowie Darko (U9), die beide für die Vienna kicken, mit an Bord: „Es macht einen Riesenspaß, in Wien und der Umgebung war ich schon gefühlt auf jedem Platz“, lacht der Rechtsfuß. Der in der Ostliga heute auf Ex-Klub Leobendorf prallt - in zwei Spielzeiten netzte Milosevic dort 17-mal ein. Im Sportclub-Dress wartet Miroslav noch auf seinen ersten Treffer: „Nun wäre der ideale Zeitpunkt dafür!“