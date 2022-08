Fünf Millionen Dollar Strafe für Star-Quarterback

In Zukunft werde er sich darauf konzentrieren, auf und neben dem Spielfeld die beste Version von sich selbst zu werden. Die NFL hatte wegen der Vorwürfe eine Sperre von angeblich mindestens einer Saison für Watson gefordert. 24 Frauen hatten Watson wegen sexuellem Missbrauch zivilrechtlich verklagt. Strafrechtlich ist die Sache bereits erledigt, zwei Geschworenengerichte in Texas verzichteten auf eine Anklage. Mit 20 der 24 Frauen hat sich Watson in der Zwischenzeit auf einen Vergleich geeinigt.