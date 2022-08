Abonnenten mit Extra-Vorteilen am „Krone“-Fest

Und so funktioniert er: In der „Krone“-Begegnungszone gegenüber der Hauptbühne am Fotopoint positionieren, in die angewiesene Richtung blicken und auf das spektakuläre Endergebnis der Weitwinkelkamera warten: Der volle Fest-Trubel und Sie mittendrin! Perfekt zum Posten und Teilen.