Spezialfahrzeug stürzt in Steilhang 150 Meter ab

Zu einem schweren Unfall mit einem landwirtschaftlichen Spezialfahrzeug kam es am Mittwochnachmittag in der Vorarlberger Gemeinde Blons. Das Gefährt, in dem sich zwei Männer befanden, stürzte in steilem Gelände 150 Meter ab. Die beiden Insassen mussten von einem Großaufgebot an Rettungskräften geborgen und schwer verletzt in das Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen werden.