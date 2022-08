Wollte Queen töten: Windsor-Einbrecher vor Gericht

Erfolglose Annäherungsversuche

Am 25. Dezember war der Brite trotz hoher Schutzvorkehrung auf das Gelände des Schlosses gelangt, wo sich die Queen gerade befand. Bis auf 500 Meter an die Privatgemächer der Königin soll er es herangeschafft haben. Doch bereits zuvor hatte es Versuche gegeben, Kontakt zum britischen Königshaus zu bekommen: So wollte er Teil der Polizei des britischen Verteidigungsministeriums werden. Auch als Wache der Grenadier Guards bewarb er sich – erfolglos.