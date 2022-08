Duos fehlt nur ein Sieg zur nächsten Medaille

Als Nummer drei gesetzt waren Polcanova und Szöcs mit hohen Erwartungen in das Damen-Doppel bei der EM gegangen. Schon in der ersten Runde hatten sie einen klaren 3:0-Sieg über Arlia/Montarfini (It) gefeiert, auch nach zwei Runden ist das Duo noch ohne Satzverlust. „Obwohl wir uns am Anfang etwas schwer fanden, reinzukommen“, meinte Polcanova. „9.30 war auch noch eine frühe Beginnzeit für uns, das hatten wir schon lange nicht.“