Stark! Für verletzten Konkurrenten wird er Letzter

Es handelt sich um den ersten Vorlauf über 3000 Meter Hindernis. Trauriger Hauptdarsteller: Axel Vang Christensen. Der 18-jährige Däne, er gilt als Riesentalent, stürzte, schaffte es nach einem Sturz von selbst nicht mehr auf die Beine, bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzen. Das gesamte Läuferfeld rauscht an ihm vorbei, setzt die Tempo- und Zeitenjagd fort. Bis auf einen. Andorras Nahuel Carabana. Er bleibt tatsächlich stehen, um sich um seien verletzten Konkurrenten zu kümmern. Carabana reicht Christensen die Hand. Der aber signalisiert, dass er offenbar zu schwer verletzte ist, um aufzustehen. Also hilft Carabana ihm dabei, gleichsam robbend die Laufbahn zu verlassen, bevor das Läuferfeld wieder kommt. Tolle Szenen, die um die Welt gehen. Das Sportliche ist in diesen Momenten völlig nebensächlich. Carabana wird zum Helden, auch wenn er sich nicht so sieht, wie er danach in Interviews beteuert.