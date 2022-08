Markt für Luxusimmobilien floriert in Kärnten

Ein eigenes Schloss am Wörthersee? Das könnte Realität werden – freilich nur für jene, die das nötige Kleingeld haben: Für 9,6 Millionen Euro ist seit dem Vorjahr das Schloss Drasing in Krumpendorf zu haben. In den vergangenen 17 Jahren hat es der aktuelle Besitzer aufwändig renoviert; inzwischen sehen die acht Schlafzimmer, sechs Marmorbadezimmer, vier Bibliotheken und drei Küchen wieder aus wie neu. Zusätzlich dürfen sich Interessenten auf Ankleide- und Klavierzimmer, Rittersaal, eine eigene Kapelle, Personalwohnung, Sauna samt Dampfbad, Schlosssee sowie Pool und mehr freuen.