Hündin spurlos verschwunden: „Elsa, wo bist du?“

Es war eine Schocknachricht, die mitten in den Ägypten-Urlaub von Familie H. platzte: Hündin „Elsa“ (6) ist spurlos verschwunden! Bereits am 30. Juli ist der kleine Vierbeiner während dem Gassigehen mit der Hundesitterin plötzlich davon gelaufen. Mitten auf der Donaueschingenstraße/ Ecke Leystraße in der Brigittenau, ganz in der Nähe des Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhauses.