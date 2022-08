Auch Österreicherin (23) unter Legoland-Verletzten

Drei schwere Achterbahn-Unfälle in europäischen Vergnügungsparks innerhalb weniger Wochen haben zwei Todesopfer und Dutzende Verletzte gefordert. Zu den Opfern beim jüngsten Vorfall im beliebten Legoland in Deutschland zählt - wie die „Krone“ jetzt erfuhr - eine junge Frau aus Niederösterreich. Nach dieser Unfallserie fragen sich viele, wie es um die Sicherheit in Vergnügungsparks bestellt ist - wir haben nachgefragt.