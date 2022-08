Vaduz‘ Saison-Fehlstart stimmt Rapid optimistisch

Rapids nächster Europacup-Gegner FC Vaduz hat in der zweiten Schweizer Fußball-Liga auch in der fünften Runde den ersten Sieg verpasst. Die Liechtensteiner mussten sich am Sonntag gegen den FC Thun mit 2:4 (0:1) geschlagen geben und haben nach fünf Spielen erst zwei Punkte auf dem Konto.