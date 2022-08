Feuer eröffnet: Mann erschoss sich vor US-Kapitol

Ein Mann ist am Sonntagmorgen (Ortszeit) in Washington mit seinem Auto in eine Absperrung nahe dem US-Kapitol gefahren und hat anschließend das Feuer eröffnet. Das Fahrzeug ging in Flammen auf, während der Mann mehrere Schüsse in die Luft abgab. Als die Polizei sich dem Tatort näherte, richtete der Mann sich selbst. Derzeit sehe es nicht so aus, als habe es der Mann auf die Mitglieder des Kongresses abgesehen, so die Kapitolpolizei.