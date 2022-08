Junge Ziege „Aqua“ bekommt jetzt Physiotherapie

Die junge Ziege stürzte in Klaus an der Pyhrnbahn in die Steyrling. Das hilflose Tier wurde am Abend des 3. August von aufmerksamen Passanten entdeckt, die umgehend die Tierrettung des Tierparadies Schabenreith verständigten. Die beherzten Tierfreunde konnten das Jungtier auch aus dem Wasser bergen. Harald Hofner vom Tierparadies erzählt: „Die Kleine hatte wahnsinnige Schmerzen, stand unter Schock und war total unterkühlt.“