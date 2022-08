ÖSV-Damen am Gletscher: Zu kalt? Gibt‘s nicht!

Eine Woche in der Schweiz

Seit vergangenem Sonntag weilt Hütter mit ihren ÖSV-Speed-Kolleginnen Stephanie Venier, Tamara Tippler, Christine Scheyer und Mirjam Puchner zum Training am Gletscher in Saas Fee in der Schweiz. An Insta-Schnappschüssen mangelt es nicht, wie ein Streifzug durch einschlägige Accounts dokumentiert.