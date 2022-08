Langlauf-Talent stirbt nach Lastwagen-Unfall

Der schreckliche Trainingsunfall ereignete sich in der Nähe der Kleinstadt Jörpeland. Sloweniens Nationalmannschaft bereitete sich dort in einem Trainingslager auf die kommende Wintersaison vor. Hana Mazi Jamnik war am Donnerstag mit ihren Rollski unterwegs, als sie in einem kleinen Tunnel plötzlich von einem Lastwagen erfasst wurde, berichtet der norwegische TV-Sender „TV2“.