Steiner „weiß nicht, was Mick bisher erreicht hat“

„Ich weiß ehrlich nicht, was Mick bisher erreicht hat, und wir haben mit Mick noch nicht über einen Platz für nächstes Jahr gesprochen“, zitiert „Sport1“ den Haas-Teamchef. Erst in Silverstone hatte Schumacher das erste Mal in seiner Formel-1-Karriere punkten können. Zwar gelang dem 23-Jährigen eine Woche später in Österreich mit Rang sechs ein noch besseres Resultat, dennoch steht er deutlich in der Kritik.