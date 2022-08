Erneut Unfall auf deutscher Achterbahn: Verletzte!

Es ist bereits der zweite Zwischenfall auf einer deutschen Achterbahn binnen nicht einmal einer Woche. Am Samstag wurde eine 57-jährige Frau aus einem Fahrgeschäft im Freizeitpark in Klotten in deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz geschleudert. Sie überlebte den Sturz aus acht Metern Höhe nicht.