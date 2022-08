Burgenland Extrem: Abenteuer und Romantik pur

Start um 8 Uhr

Der Startschuss für Burgenland Extrem Classic fällt am 26. August um 8 Uhr auf dem Hauptplatz in Stadtschlaining. Die erste Etappe führt die Trekking-Freunde über den höchsten Berg des Landes in ein sagenumwobenes Schloss nahe dem Ort Bozsok in Westungarn.