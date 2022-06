Extrem Tour dürfte zu einer „Hitzeschlacht“ werden

Klimawandel und Frieden

Auch die Veranstalter gehen davon aus, dass der Marsch um den Neusiedler See - die längste Strecke beträgt 120 Kilometer - zu einer „Hitzeschlacht“ werden könnte. Denn auch im Burgenland habe sich das Klima verändert. „Der globale Klimawandel ist hier regional sichtbar und fühlbar. Wir alle haben es aber tatsächlich selbst in der Hand und in den Beinen, wie sich unser Klima jetzt und in Zukunft verändern wird“, so das Vereinstrio Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt. Die mittlerweile elfte Tour steht dieses Mal auch im Zeichen des Friedensstiftens.