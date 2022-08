Rupert Murdoch und Jerry Hall: Scheidung ist durch

Erst vor Kurzem hieß es, dass der Medienmogul die Ehe mit Hall per E-Mail beendet hätte. Die 66-Jährige habe die Nachricht erhalten, während sie auf seine Ankunft in Großbritannien gewartet habe, wurde gemunkelt. In seinen Zeilen habe Murdoch Hall zudem angewiesen, nur noch über seine Anwälte mit ihm zu kommunizieren. Ein Schock für das Model, das einem Freund anvertraut haben soll: „Ich liebe ihn immer noch. Ich bin am Boden zerstört.“