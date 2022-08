EMA hofft für Herbst auf angepasstes Covid-Vakzin

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hofft, dass sie im Herbst ein an die Omikron-Varianten angepasstes Vakzin gegen Covid-19 wird zulassen können. Wie sie am Mittwoch erklärte, erwarte man „einen Antrag für den von Biontech und Pfizer entwickelten, an BA.4/5 angepassten Impfstoff, der für eine mögliche rasche Zulassung im Herbst bewertet werden wird“.