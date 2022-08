Einbrecher bedienten sich am helllichten Tag

Anita Lidy war am Dienstag bis etwa 10.30 Uhr bei ihrem Lavendel-Verkaufsstand kurz nach Parndorf Richtung Bruck, direkt an der B…10 gelegen, beschäftigt. „Dann bin ich nach Hause gefahren, war um halb zwei aber schon wieder vor Ort.“ In dieser Zeit hatten sich Unbekannte Zutritt zur Hütte verschafft und Geräte, Kanister, Kassabox, Benzin, Getränke, Stromerzeuger und noch so einiges mehr gestohlen. Aber nicht nur das: Die Ware, die in der Hütte gelagert ist, wurde ebenfalls durchwühlt, einiges ging dabei kaputt.