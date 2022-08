Einbrecher plünderten Radfachgeschäft bei St. Veit

Laut ersten Informationen dürften die bisher unbekannten Täter in der Nacht auf Dienstag - es wird ein Zeitraum zwischen 22 und 7 Uhr früh angenommen - in das Radfachgeschäft bei St. Veit an der Glan eingebrochen haben und ließen mehrere E-Bikes und Rennräder mitgehen.