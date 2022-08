FPÖ-Affäre: Sitzt Kickl noch fest im Sattel?

Aufbruchstimmung in der FPÖ: Parteichef Herbert Kickl geht in die Offensive: Er ruft die internen, anonymen Kritiker auf, sich offen zu bekennen. Und er attackiert die Medien. Rund um die Causa von Hans-Jörg Jenewein wird es wohl noch länger dauern bis Ruhe einkehrt - Für Kickl schaut es eher schlecht mit seiner Position in der FPÖ aus. Denken Sie, dass Herbert Kickl nun eine schwere Zeit bevor steht, oder sind Sie der Meinung, dass er weiterhin die Zügel fest in den Händen behält? Wir sind auf Ihren Kommentar dazu gespannt!