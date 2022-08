Baby-Alarm! Bernadette Schild ist Mama geworden

Der Storch ist gelandet und hat einen kleinen Samuel gebracht - Bernadette Schild ist erstmals Mutter geworden! Wie die inzwischen 32 Jahre alte Ex-Slalom-Artistin am Sonntag via Social Media bekannt gab, erblickte der Sohn von „Bernie“ und ihrem Ehemann Armin Wierer vorige Woche, genauer gesagt am 29. Juli das Licht der Welt …