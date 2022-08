Nach Horror-Crash verletzt in zweite Startreihe

Grünes Licht

War es das für den WM-Zweiten in Silverstone? Mitnichten! Die Ärzte gaben nach allen Untersuchungen grünes Licht. Trotz Schmerzen in beiden Füßen biss der 33-Jährige die Zähne zusammen, lieferte nicht einmal eine Stunde nach dem Sturz eine heroische Leistung im Qualifying ab und preschte vom Krankenbett fast direkt in die zweite Startreihe.