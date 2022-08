Pflichtsieg oder wird Neustadt zum Stolperstein?

Die teils fatale Chancenauswertung kostete Stripfing in der letzten Fußball-Ostliga-Saison wohl den Aufstieg. Mit Neuzugang Darijo Pecirep scheint man diese Probleme nun in den Griff zu bekommen. Der Stürmer knipste in den bisherigen drei Pflichtspielen viermal, schoss seinen Ex-Verein, den Sportclub, beim 4:1 zuletzt per Dreierpack ab. „Die Jungs haben mir den Einstieg leicht gemacht. Ich fühle mich hier bereits sehr wohl“, grinst der Goalgetter, der endlich wieder seinen Killerinstinkt entdeckte.