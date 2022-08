Großeinsatz in der Nacht: Brand bei Müllentsorger

Alarmstufe 1 wurde am Donnerstag um 22.49 Uhr für die drei Feuerwehren der Gemeinde Hörsching ausgelöst. Ursache war brennender Abfall in einem Unternehmen. Wenige Minuten nach der Erstalarmierung wurde schließlich bereits Alarmstufe II ausgelöst, woraufhin 11 Feuerwehren in Marsch gesetzt worden sind. In einem örtlichen Entsorgungsunternehmen war es im Außenbereich zum Brand von gelagertem Müll gekommen.