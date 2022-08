So will man in Klagenfurt den Tieren helfen

Seit Pandemie mehr Tiere in Heimen

Seit der Corona-Pandemie seien die Kärntner Tierheime nämlich besonders ausgelastet. Allein in Klagenfurt sind derzeit 4220 Hunde gemeldet, was ein Plus von 214 Bellos im Vergleich zum Vorjahr darstellt. „Viele glauben, dass es im Tierheim nur Mischlinge gibt. Dabei sind auch Rassehunde dabei, die auf ein neues Zuhause warten“, erklärt die TiKo-Geschäftsführerin Kristina Koschier.