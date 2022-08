Albtraum auf Trauminsel: Ärger wegen Maskenpflicht

Maske gelockert

Diese bittere Erfahrung musste ein Gast aus Neusiedl am See machen. Als der 74-Jährige in Grand Baie, einem Ort im Norden von Mauritius, zum Hotel ging, geriet er plötzlich ins Visier der Polizei, weil er die Maske im Gesicht kurz gelockert hatte. „Drei Beamte in einem Jeep blieben abrupt stehen und liefen auf mich zu, als ob ich ein Krimineller wäre. Umringt von den Gesetzeshütern, wurde mir erklärt, dass ich die Maske nicht abnehmen darf“, schildert der Pensionist.