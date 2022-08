Papst bekommt persönlichen Gesundheitsassistenten

„Ich denke, ich kann nicht im selben Reiserhythmus wie zuvor weitermachen. Wenn ich an mein Alter denke und an meine Einschränkung, muss ich mich etwas schonen“, sagte Papst Franziskus am vergangenen Samstag bei seiner Rückfahrt aus Kanada. Dort hatte er, wie berichtet, Mitglieder der indigenen Bevölkerung besucht, um bei ihr um Vergebung für Gewalt und Missbrauch zu bitten. Diese hatten sie als Kinder in Internaten erlitten, die von Kirchen geführt werden.