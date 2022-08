Möglicher Gas-Stopp lässt Lenzing nicht zittern

Und was passiert, wenn es zu einem Gas-Stopp kommt? „Wir versuchen, uns bestmöglich auf die Situation einer akuten Energieknappheit vorzubereiten. Ich bin sehr positiv, dass wir weiter produzieren können“, so Sielaff. Nur drei der neun Werke sind in Europa, jenes in Heiligenkreuz sei stark von Gas abhängig. Der Standort Lenzing dagegen versorgt sich zu mehr als 90 Prozent selbst mit Energie.