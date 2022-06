Acht Leute entscheiden, wann und wo es Stau gibt

Die Folge war selbst am Fenstertag deutlich spürbar: Autofahrer benötigten nicht nur am Ring, sondern auch auf der Zweierlinie bis zu 25 Minuten länger, so der ARBÖ. Die Polizei brauchte eine Stunde, um die Angeklebten von der Fahrbahn zu holen. Derartige Aktionen sollen künftig viel häufiger, mehrmals im Monat stattfinden, erklärt David Sonnenbaum von der Gruppe „Letzte Generation“.