Peinliche Zahlen für den Klagenfurter Flughafen

Flughäfen im Vergleich

Salzburg kam im ersten Halbjahr auf 634.397 Passagiere oder 3504 am Tag. Graz erreichte 227.489 Fluggäste binnen sechs Monaten (1256 am Tag). Den Airport Innsbruck nutzten 463.537 Fluggäste, das waren täglich 2560. Wien-Schwechat spielt mit mehr als neun Millionen ohnehin in einer gänzlich anderen Liga.