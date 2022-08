Wienerin muss 266 Euro für ruinierte Haare zahlen

„Bin extra nach Wien gefahren“

„Ich bin extra von St. Pölten nach Wien in die Innenstadt gefahren“, erzählt sie der „Krone“. Der Plan: der Balayage-Look. Dies ist eine spezielle Färbetechnik, die einen besonders natürlichen Look ermöglicht. „Ich sagte dem Chef persönlich, was ich wollte, und zeigte ihm zwei Beispielbilder“, schildert K. Und die Prozedur begann. „Als er fertig war, dachte ich, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich hatte lauter dicke Balkensträhnen“, sagt die 35-Jährige. Dennoch bezahlte sie 266 Euro und ging. Doch der Ärger war zu groß.