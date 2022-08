Fellner unter Druck? Banken besitzen Pfandrechte

Anfang Juni berichtete der „Standard“, was seit 14. März im österreichischen Firmenbuch offensichtlich ist: Die Mediengruppe Österreich, die 2006 von Wolfgang Fellner gegründet worden war, hat in fünf zentralen Gesellschaften einen auf Unternehmenssanierungen spezialisierten Restrukturierungsexperten als Co-Geschäftsführer an Bord. Wolfgang Fellner und sein Sohn sind demnach nicht mehr allein zeichnungsberechtigt.