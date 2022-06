Turbulenzen, Tweet und Fellner

Die zornige Reaktion auf diese Äußerungen ließ nicht lange auf sich warten. In einer Presseaussendung warf „Österreich“ dem „Heute“-Chefredakteur vor, „falsche und geschäftsschädigende Gerüchte über Kredit-Vereinbarungen“ zu verbreiten, und das „offenbar in bösartiger Konkurrenzabsicht“. Da die Informationen „falsch“ seien, kündigte das Unternehmen eine Klage gegen Nusser wegen Kreditschädigung an.