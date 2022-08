Wer zahlt, wenn Kunden im Geschäft ausrutschen?

Auf Kirschen ausgerutscht

Solche Verfahren sind übrigens keine Seltenheit. Am Landesgericht Klagenfurt läuft aktuell der Prozess einer Urlauberin, der beim Einkaufen am Ossiacher See Ähnliches passiert war. Sie stürmte zu den frischen Kirschen in der Obstabteilung - und rutschte auf Kirschkernen oder Kirschenmatsch am Fliesenboden aus. Auch hier soll geklärt werden, ob die Markt-Mitarbeiter besser hätten aufpassen und putzen müssen - oder ob ein Kirschkern in der Obstabteilung doch unvermeidlich und sogar erwartbar sei.