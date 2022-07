„Falsche Natter“ glänzt bei Torgala mit 3 Treffern

Die zuletzt angeschlagene Eileen Campbell wurde auch für das Spiel in Rankweil noch nicht rechtzeitig matchfit, schaute sich die Partie allerdings von der Tribüne aus an. Und die Stürmerin sah blendend aufgelegte Teamkolleginnen der SPG Altach/Vorderland, die durch Rieke Tietz bereits in der 4. Minute in Führung gingen. Fünf Minuten später war es Sarah Schneider, die auf 2:0 erhöhte. Danach gab es weitere Chancen für die Summer-Elf, die blieben jedoch ungenutzt. „Wichtig ist, dass wir Chancen kreieren“, sagt der Coach. „Dass nicht jede sitzt, ist normal. Daran arbeiten wir“. So dauerte es bis kurz vor der Pause (43.), ehe Heimkehrerin Sabrina Horvat den 3:0-Halbzeitstand fixierte.